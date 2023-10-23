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Попасть в пик

Аналитик Максим Терехов — о том, почему в ближайшие месяцы курс биткоина может обновить исторические максимумы
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С позиции технического анализа — метода прогнозирования, основанного на закономерностях изменений в прошлом, — на рынке криптовалют складывается тенденция перелома нисходящего («медвежьего») тренда, который длился с ноября 2021 по ноябрь 2022 года. Сейчас, опираясь на эти данные, можно сказать, что рынок вошел в фазу восстановления.

Средний курс биткоина составляет примерно $17,5 тыс. (это технический показатель — он высчитывается как средняя стоимость криптовалюты с момента ее запуска по сегодняшний день). Из истории рынка видно, что эта цифра трижды (2015, 2019, 2022) была на уровне около $17,5 тыс. В 2015-м и в 2019-м она оказывалась точкой, после которой начиналось уверенное восхождение. В перспективе мы можем ожидать такого же роста рынка и курса основных цифровых валют.

Кроме технических и статистических аспектов приближается и важное фундаментальное событие для всего рынка крипты — халвинг биткоина. Это событие, которое происходит один раз в четыре года и означает снижение наполовину вознаграждений за каждый новый созданный блокчейном блок. За всю историю таких халвингов было три. Ближайший будет в апреле 2024 года.

Второе событие — близкое к политике. Крупнейшие финансовые институты, такие как BlackRock и Valkyrie, подали заявки в американскую комиссию по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) на рассмотрение вопроса о возможности создания Bitcoin ETF. Это аналог российского ПИФа (паевого инвестиционного фонда) — финансовый инструмент, который торгуется на бирже и в основе которого лежит некий набор активов. В нашем случае — криптовалюта. Регулятор должен вынести решение в начале следующего года.

Это решение очень важно для рынка. Потому что создание такого финансового инструмента как Bitcoin ETF позволит огромной армии клиентов покупать Bitcoin привычным им способом — прямо со своих брокерских счетов.

Буквально на днях мы наблюдали ситуацию, когда цена Bitcoin выросла на 8% в течение пяти минут. Это случилось из-за того, что на рынке появилась информация об одобрении американской комиссией Bitcoin ETF от BlackRock. Информация вскоре была опровергнута. Но теперь мы отчетливо видим, как рынок ждет решений регулятора. Они ожидаются уже в начале 2024 года.

Посмотрим и на рыночную ситуацию. Крупнейшие экономики мира, в том числе США, занимаются купированием инфляции, повышая ставки. При этом на американском финансовом рынке неспокойно: банкротство в начале 2023 года банков, входящих в топ-30 финансовых компаний (Silicon Valley Bank, Signature Bank с активами в $167 млрд и $110,4 млрд США соответственно), для такой крупной экономики, как США, не могло пройти бесследно.

Внеэкономическая ситуация в мире выглядит как состояние некой турбулентности: очаги напряжения и потенциальные конфликты, политические кампании и перестройка логистических и бизнес-моделей, которые работали на протяжение многих лет, — всё это несет в себе огромные риски и страхи.

Именно страхи (потерять или не сохранить имеющиеся активы) наряду с открывающимися возможностями будут двигать крипторынок в ближайшей перспективе, и мы ожидаем появления большого количество новых инвесторов.

Если обратиться к статистике, то приток новых людей в цифровые валюты исторически предвещает «бычьи», то есть восходящие, тренды. Такое было, например, в 2016 и 2020 годах.

Резюмируем: сегодня крипторынок находится в фазе роста, однако его нельзя назвать непрерывным. Возможен небольшой откат биткоина к уровню $20–22 тыс. При отсутствии существенных потрясений на рынке стоимость одного Bitcoin может находиться в ценовом коридоре $24–30 тыс. к концу декабря 2023-го.

Начало фазы роста стоит ожидать во временном промежутке февраль–апрель 2024 года. В этом периоде сходятся сильнейшие фундаментальные события: завершение электоральной кампании в США, халвинг Bitcoin и истечение предельных сроков одобрения Bitcoin ETF.

В случае появления уверенного восходящего движения, на рынке наступит фаза капитуляции «по-медвежьи» настроенных участников. Это может произойти после прохождения ценового диапазона $38–45 тыс. за один биткоин. В дальнейшем к этому движению начнет присоединяться всё больше игроков, это может привести к значительной динамике курса в крайне сжатый временной период.

К примеру, в марте 2020 года главная криптовалюта стоила около $3,8 тыс., а уже в начале января 2021-го она оценивалась в $42 тысяч.

Тем не менее важно понимать, что никакие предыдущие результаты ни в коей мере не могут гарантировать будущих. Поэтому любые инвестиционные решения нужно принимать через призму подтверждения или опровержения первоначальных гипотез, оценки ситуации и построения прогноза на ближайшие временные горизонты.

Автор — основатель венчурного фонда

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