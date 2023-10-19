Законы Евросоюза вынудили украинских беженцев расставаться с питомцами

Законодательные требования к въезду в ряд стран Евросоюза (ЕС) вынуждают украинских беженцев выбирать между питомцами и жизнью в Европе. Об этом член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Аня Хазекамп заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). Депутат призвала смягчить эти требования.

Парламентарий напомнила, что Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС после начала российско-украинского конфликта разрешить въезд беженцам с домашними животными «на особых условиях».

«За последние несколько месяцев несколько государств-членов восстановили первоначальные условия въезда. Чтобы домашнее животное было ввезено в ЕС, тест на антитела к бешенству должен быть проведен не менее чем через 30 дней после даты вакцинации и не менее чем за три месяца до даты въезда», — цитирует текст обращения Lenta.Ru.

По словам депутата, люди не могут спланировать свой отъезд таким образом, чтобы это соответствовало указанному требованию. Поэтому беженцам с Украины с домашними животными приходится выбирать между отказом от них или пребыванием в опасной среде.

«Ради прав человека и благополучия животных крайне важно смягчить требования к въезду для беженцев с домашними животными», — написала Хазекамп.

Ранее, 30 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на внешних границах Европейского союза стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев, передает НСН. По его словам, на данный момент в Германии находится слишком много беженцев, и это «не может продолжаться дальше».

18 сентября хорватские СМИ сообщили, что Германия забирает украинских беженцев у Польши, так как нуждается в притоке рабочей силы. Журналисты упомянули, что немецкое государство уже проводило подобную политику в прошлом, занимая рабочие места гражданами из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.