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Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство

Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Понятие апартаментов может быть прописано в законодательстве. Об этом 19 октября заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«Мы должны были дать определение, что такое апартамент, соответственно, сейчас все работают над тем, чтобы всё-таки правильно описать этот вид нежилых помещений, в котором по факту проживают люди», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, речь идет о технической работе. При этом приравнивать апартаменты к жилью ведомство не собирается.

«Никто никогда не говорил, что апартаменты будут приравнены к жилью, такого быть не может. Как только у нас будет что-то, чем можно будет поделиться с прессой, мы поделимся», — указал Стасишин.

Не до квартиры: в РФ запретят рекламу апартаментов под видом жилья
Поможет ли мера решить проблему отсутствия статуса у такой недвижимости

13 октября «Известия» рассказали, что российским застройщикам планируют запретить рекламу недвижимости без указания, являются ли выставленные на продажу объекты жильем. Нарушителей новой нормы будут ждать штрафы до 500 тыс. рублей. Такой законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.

До этого, 16 июня, Стасишин рассказал, что Минстрой совместно с Госдумой и правительством РФ планирует сформулировать понятие апартаментов, а также организовать в них возможность регистрации.

Также в июне «Известия» сообщали, что депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому в России планируется ввести для апартаментов отчисления за капремонт, уравнять плату за ЖКХ для их жильцов по аналогии с квартирами и создать регламент управления такой недвижимостью.

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