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Финляндия запретила три российские сделки с недвижимостью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Министерство обороны Финляндии заблокировало три сделки по приобретению недвижимости покупателями из России. Об этом 19 октября говорится на сайте ведомства.

Речь идет об объектах недвижимости в Руоколахти и одного в Китеэ, запрет на сделки 17 октября подписал министр обороны Антти Хакканен.

Сделки в Руоколахти намеревались совершить частное лицо и компания. Недвижимость в Китеэ хотел купить также гражданин России.

В Финляндии действует закон о продаже недвижимости, согласно которому разрешение минобороны необходимо для сделки с любым объектом, кроме квартиры.

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Ранее, 10 октября, телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции страны Лину Мери сообщила, что власти планируют облегчить процесс изъятия недвижимости у российских граждан. Привести данное решение в исполнение планируется до конца срока полномочий кабмина в 2027 году.

В статье напомнили, что в начале июля Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, которые владеют недвижимостью на территории страны. Им стало очень трудно осуществлять банковские переводы из России, а также счета россиян в финских банках частично закрыты, вследствие чего становится невозможно оплатить налоги и счета за имущество.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал рейдерским захватом стремление властей Финляндии облегчить процесс изъятия недвижимости у граждан РФ.

После этого, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что планы правительства Финляндии разработать механизмы изъятия недвижимости у граждан РФ являются очередным ущемлением прав россиян.

Санкционное давление на РФ усилилось на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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