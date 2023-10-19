В Твери сдвинули сроки перекрытия улицы Брагина

В Твери на неделю сдвинули сроки перекрытия дорожного движения на улице Брагина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения начали действовать с 14 октября. Они касаются движения и парковки транспорта, пишут «Тверские ведомости».

В настоящее время на улице ведутся ремонтные работы, которые должны были завершиться 23 октября. Однако сроки продлили до 30 октября.

Ранее в октябре сообщалось, что в Твери приняли в эксплуатацию девять отремонтированных участков дорог. Их обновили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».