Reuters: Израиль проведет «невиданную по свирепости» операцию в секторе Газа

Израиль планирует провести не имеющую равных в «свирепости и жестокости» военную операцию на территории сектора Газа. Об этом 19 октября сообщило агентство Reuters.

Так, СМИ ссылается на восьмерых информаторов в Израиле, странах Ближнего Востока и Запада. По их словам, военная операция «Железные мечи» должна превзойти в своей жестокости все предыдущие действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Собеседники агентства подчеркнули, что в планах израильской армии — уничтожение гражданской инфраструктуры анклава с целью вытеснить палестинцев в сторону Египта. Это позволит ЦАХАЛ беспрепятственно наносить удары по укрывающимся в сети подземных тоннелей палестинским боевикам ХАМАС. При этом чиновники заявили, что обеспокоены тем, что будет после операции.

Собеседник из одной из стран Ближнего Востока заявил, что Израиль не планирует на несколько шагов вперед. По его мнению, план еврейского государства на данном этапе заключается в сбросе тысяч бомб на палестинский анклав, после чего он собирается ввести войска на его территорию. При этом в руководстве израильской армии нет понимания того, что делать после этого.

Чиновник США, оставшийся анонимным, и вовсе выразил глубокие сомнения в возможности Израиля ликвидировать всех боевиков ХАМАС или полноценно оккупировать Газу. В вероятном сценарии американский собеседник обозначил пленение членов группировки, а также уничтожение подпольных производств оружия и ракет вместе с сетью тоннелей.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что риск, с которым палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный, достаточно высок.

К обострению и без того напряженной обстановки на Ближнем Востоке привели события в секторе Газа, когда 17 октября был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. По последним данным, погиб 471 человек.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.