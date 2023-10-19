Полиция Петербурга установила личности нападавших на прохожих подростков

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска установили личности подростков, которые совершали противоправные действия в отношении случайных граждан, в том числе нападали на прохожих, и отправляли видеоролики своих действий в Telegram-канал, распространявший подобный треш-медиаконтент. Об этом сообщили в четверг, 19 октября, в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«В результате детального анализа видеоконтента, размещенного в Telegram-канале, который вызвал широкий резонанс, полицейские выявили несколько фактов нападений на случайных людей, которые были совершены другой группой лиц», — говорится в сообщении.

В результате расследования полицейские установили пятерых местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет, предположительно причастных к противоправным действиям. Снятые видеоролики направлялись ими в Telegram-канал, администратор которого разыскивается.

После проведения необходимых процедур подростки были переданы в следственные органы.

Таким образом, сотрудникам полиции удалось установить последователей треш-блогеров из Санкт-Петербурга, о которых стало известно ранее, 15 октября.

В частности, в тот день сообщалось, что группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывает видеоролики своих действий в социальные сети. Глава СКР Александр Бастрыкин в тот же день поручил и.о. руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову доложить об инциденте.

16 октября глава регионального СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». В тот же день по месту жительства был задержан один из сообщников подозреваемых, 18-летний гражданин РФ.

17 октября в МВД РФ сообщили, что полиция в Санкт-Петербурге задержала пятерых участников группы, подозреваемых в избиении прохожих в южной части города. Четверо задержанных — граждане Азербайджана в возрасте от 16 до 18 лет, еще один — 18-летний местный житель.

18 октября в СК РФ сообщили о проведении обысков по месту жительства возможных соучастников избиений прохожих в Московском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В ведомстве рассказали, что после задержания шестерых молодых людей, причастность которых к противоправным действиям на тот момент устанавливалась, возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).