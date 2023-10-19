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Путин поручил освободить от монополий производство средств реабилитации

Путин: Минтруд должен освободить от монополий производство средств реабилитации
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Министерство труда России должно освободить от монополий производство средств реабилитации. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитии физической культуры и спорта в Перми.

«Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги, я знаю», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что эта отрасль поддерживается благодаря бюджетным средствам, однако можно найти финансы и из внебюджетных источников.

Помимо этого, российский лидер также поручил решить вопрос с обеспечением участников спецоперации средствами реабилитации.

В центре — реабилитация: как обеспечить растущий спрос на протезы
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Еще в сентябре на расширенном заседании президиума Госсовета Путин призвал Федеральную антимонопольную службу проконтролировать цены на средства реабилитации. Он указал, что современные инструменты в четыре раза дороже, чем то, что производится в массовом порядке. По его словам, это высокотехнологичные изделия, но тем не менее служба должна внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке.

В мае глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 июня электронный сертификат на технические средства реабилитации будет распространяться и на протезы.

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