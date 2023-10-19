Путин поручил освободить от монополий производство средств реабилитации

Министерство труда России должно освободить от монополий производство средств реабилитации. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитии физической культуры и спорта в Перми.

«Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги, я знаю», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что эта отрасль поддерживается благодаря бюджетным средствам, однако можно найти финансы и из внебюджетных источников.

Помимо этого, российский лидер также поручил решить вопрос с обеспечением участников спецоперации средствами реабилитации.

Еще в сентябре на расширенном заседании президиума Госсовета Путин призвал Федеральную антимонопольную службу проконтролировать цены на средства реабилитации. Он указал, что современные инструменты в четыре раза дороже, чем то, что производится в массовом порядке. По его словам, это высокотехнологичные изделия, но тем не менее служба должна внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке.

В мае глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 июня электронный сертификат на технические средства реабилитации будет распространяться и на протезы.