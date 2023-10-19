В Федерации киберспорта России назвали нелепой жалобу Украины в IESF

Обвинения Украинской федерации киберспорта (UESF) в адрес российских коллег в пособничестве терроризму являются нелепыми и непонятными, заявил в четверг, 19 октября, глава Федерация компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит.

«Это очень нелепое обвинение, но IESF (Международная федерация киберспорта. — Ред.) создала комиссию, будет это рассматривать. Пока это какая-то непонятная для нас история, и непонятно, на что они рассчитывают», — заявил он.

Смит также отметил, что с российских киберспортсменов был снят нейтральный статус, а недавно они вернулись с соревнований в Маниле.

«Сейчас готовятся к Гонконгу. Всё по плану», — рассказал глава ФКС России «РИА Новости».

Ранее, 28 августа, Международная федерация компьютерного спорта разрешила спортсменам из РФ выступать под российским флагом. В частности, организация отменила свое решение, принятое в апреле 2022 года. Кроме того, IESF отклонила предложение Украинской федерации киберспорта о приостановлении членства ФКС РФ в IESF.