Метрополитен Екатеринбурга откажется от использования жетонов к 2025 году
Екатеринбургский метрополитен намерен полностью отказаться от использования жетонов для оплаты проезда к 2025 году. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
«В планах метрополитена к концу 2024 года отказаться от оплаты проезда жетонами, заменив их оплатой билетами с QR-кодами», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА «Ура.ру», сейчас приобрести металлические жетоны можно в кассе метро или автомате. Однако всё больше пассажиров выбирают другой способ оплаты проезда, используя транспортную или банковскую карту.
Информагентство также пишет, что до 2030 года власти Екатеринбурга намерены построить две новые станции метро. Они должны появиться в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Шефской и в районе пересечения проспекта Космонавтов с улицей Березовой.