Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана
Мир
В Минске сообщили о компенсации Белоруссией потерь на рынках стран Запада
Экономика
Правительство и ЦБ подготовят решения по расчетам с иностранными контрагентами
Общество
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Мир
Иордания и Египет отвергли требование о переселении к ним жителей Газы
Спорт
Путин указал на признаки вырождения в международном спорте
Мир
Шольц пообещал Украине зимнюю помощь и новые системы ПВО с ракетами
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Мир
Финляндия запретила три российские сделки с недвижимостью
Наука и техника
В Подмосковье отгрузили первый атомный реактор для ледокола «Чукотка»
Мир
Кулеба предрек регулярные поставки США Украине ракет ATACMS
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рекордный рост объема средств на счетах россиян в банках
Мир
Законы Евросоюза вынудили украинских беженцев расставаться с питомцами
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство

Метрополитен Екатеринбурга откажется от использования жетонов к 2025 году

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Екатеринбургский метрополитен намерен полностью отказаться от использования жетонов для оплаты проезда к 2025 году. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«В планах метрополитена к концу 2024 года отказаться от оплаты проезда жетонами, заменив их оплатой билетами с QR-кодами», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «Ура.ру», сейчас приобрести металлические жетоны можно в кассе метро или автомате. Однако всё больше пассажиров выбирают другой способ оплаты проезда, используя транспортную или банковскую карту.

Информагентство также пишет, что до 2030 года власти Екатеринбурга намерены построить две новые станции метро. Они должны появиться в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Шефской и в районе пересечения проспекта Космонавтов с улицей Березовой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023