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Путин поручил повысить отчисления в бюджет от лотерей на спорт

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил повысить отчисления в бюджет страны от лотерей на спорт. Об этом он сказал на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

«Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, — это приоритет, безусловно», — отметил он.

По его словам, отчисления от лотерей на спорт должны производиться в общем объеме.

Минфин РФ должен проработать этот вопрос, считает он.

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Кроме того, Путин в этот день, выступая на форуме, заявил, что спорт для России является безусловным приоритетом. Он отметил, что в России будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений. Также президент добавил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году.

В конце августа сообщалось, что в 2022 году доходы бюджета от проведения лотерей составили 2,9 млрд рублей. При этом в 2021-м поступления были меньше — 2,6 млрд рублей, следует из отчета Минфина РФ на исполнение федерального бюджета. Для сравнения, в 2017 году казна получила от этой деятельности всего 979,3 млн рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

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