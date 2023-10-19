СМИ сообщили о блокировке банковских карт на Украине за неявку в военкомат

На Украине начали блокировать банковские карты призывникам, которые не являются в военкомат. Об этом 19 октября рассказал адвокат Владимир Крекотень украинскому изданию «Страна.ua».

Как поясняет издание, блокировка карт применяется к тем военнообязанным, кто не уплатил штраф по постановлению об административной ответственности за неявку в военкомат.

При этом адвокат считает, что такое постановление будет являться незаконным, так как оно вынесено без доказательств нарушения и с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности.

Однако, как отметило издание, официально блокировка карт призывникам не подтверждалась.

Ранее, 14 октября, на Украине всех военнообязанных, включая женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы для обновления данных.

До этого, 5 октября, на Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ряды украинской армии. Спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что каждый мужчина должен в стране быть готов к тому, чтобы отправиться воевать.

В начале сентября в Asia Times сообщалось, что из-за значимых потерь на фронте Украина обратится к Европе с просьбой вернуть украинцев призывного возраста. По словам автора статьи, в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать мужчин, годных к военной службе.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года. При этом наряду с ним в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.