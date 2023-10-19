Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана
Мир
В Минске сообщили о компенсации Белоруссией потерь на рынках стран Запада
Экономика
Правительство и ЦБ подготовят решения по расчетам с иностранными контрагентами
Общество
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Мир
Иордания и Египет отвергли требование о переселении к ним жителей Газы
Спорт
Путин указал на признаки вырождения в международном спорте
Мир
Шольц пообещал Украине зимнюю помощь и новые системы ПВО с ракетами
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Мир
Финляндия запретила три российские сделки с недвижимостью
Наука и техника
В Подмосковье отгрузили первый атомный реактор для ледокола «Чукотка»
Мир
Кулеба предрек регулярные поставки США Украине ракет ATACMS
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рекордный рост объема средств на счетах россиян в банках
Мир
Законы Евросоюза вынудили украинских беженцев расставаться с питомцами
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство

СМИ сообщили о блокировке банковских карт на Украине за неявку в военкомат

«Страна.ua»: на Украине блокируют банковские карты призывникам за неявку в военкомат
0
Фото: Global Look Press/Andriy Andriyenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине начали блокировать банковские карты призывникам, которые не являются в военкомат. Об этом 19 октября рассказал адвокат Владимир Крекотень украинскому изданию «Страна.ua».

Как поясняет издание, блокировка карт применяется к тем военнообязанным, кто не уплатил штраф по постановлению об административной ответственности за неявку в военкомат.

При этом адвокат считает, что такое постановление будет являться незаконным, так как оно вынесено без доказательств нарушения и с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности.

Однако, как отметило издание, официально блокировка карт призывникам не подтверждалась.

Армия уклонения: как на Украине спасаются от новой мобилизации
Призывники бегут за границу и скрываются в Карпатах

Ранее, 14 октября, на Украине всех военнообязанных, включая женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы для обновления данных.

До этого, 5 октября, на Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ряды украинской армии. Спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что каждый мужчина должен в стране быть готов к тому, чтобы отправиться воевать.

В начале сентября в Asia Times сообщалось, что из-за значимых потерь на фронте Украина обратится к Европе с просьбой вернуть украинцев призывного возраста. По словам автора статьи, в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать мужчин, годных к военной службе.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года. При этом наряду с ним в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023