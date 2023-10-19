Правительство и ЦБ подготовят решения по расчетам с иностранными контрагентами
Правительство совместно с Центробанком (ЦБ) РФ готовят системные решения, обеспечивающие возможность расчетов с иностранными контрагентами. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на пленарной сессии международного экспортного форума «Сделано в России – 2023» 19 октября.
«Наши компании находят возможности рассчитаться с контрагентами вопреки всем ограничениям. Готовим совместно с Центральным банком системные решения в этой области», — сообщил он.
По словам Мишустина, они увеличат доступность расчетов.
Премьер-министр РФ подчеркнул, что Россия готова строить честные и открытые отношения с теми, кто исходит из своих суверенных интересов, невзирая на пропаганду коллективного Запада.
«Многие разделяют нашу позицию, что доказывает недавнее расширение БРИКС, а также выстраивание долгосрочных планов с крупнейшими партнерами — Индией, Китаем, Турцией, Бразилией, с целым рядом опорных стран Ближнего Востока, Азии, Южной Америки, Африки», — отметил премьер.
Ранее, 16 июня, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в разы нарастила объемы торговли со странами, лидеры которых не поддаются внешнему давлению. По его словам, объемы продолжат увеличиваться.