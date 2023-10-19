Путин заявил о необходимости переноса игровых серверов в зону ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно не только проработать игровые серверы, но и сделать так, чтобы все они находились в России в зоне ru.

«Нужно включить это в единый регулятор», — отметил Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Глава государства добавил, что «мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то надо», указав на необходимость переноса интернет-игр в единый регулятор, чтобы блокировать зону com и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону ru.

Ранее, 9 октября, руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников сообщил, что Китай, Бразилия и Южная Корея находятся в числе самых перспективных стран для отечественных разработчиков игр. С его слов, уже ведутся переговоры о том, чтобы разработчикам из РФ ежегодно выдавали 15 лицензий на издание их проектов в Китае.