Карта спецоперации на Украине 19 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 октября можно в материале «Известий».

Как рассказали в Минобороны РФ, на купянском направлении отражены 11 атак ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки Харьковской области и Макеевки ЛНР. Нанесено поражение противнику в районе Невского ЛНР. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражены шесть атак ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено огневое поражение ВСУ и нацгвардии в районах Торского, Ямполовки и Григоровки ДНР. Потери противника составили свыше 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На донецком направлении отражена атака противника в районе Клещеевки ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки ДНР. Потери противника составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Поражены: два орудия «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица М119 производства США.

На южнодонецком направлении нанесено поражение ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского ДНР. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Нанесено огневое поражение ВСУ в районе Работино. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, два автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие «Мста-Б», а также гаубица М119 производства США.

На херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 493 самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 438 единиц специальной военной автомобильной техники.

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