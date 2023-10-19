На кладбищах Подмосковья завершился летний сезон

Летний сезон завершился на кладбищах в Московской области. Учреждения, работающие в сфере погребения, ведут подготовку к зиме.

По данным главного управления региональной безопасности, на кладбище «Шереметьевское новое» в Долгопрудном был выполнен ремонт дороги и благоустроены тропинки к могилам. Кроме того, специалисты ликвидировали аварийные деревья и расчистили кладбище от кустарников. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Пушкинском городском округе большой комплекс работ выполнен на кладбищах «Невзорово» и «Новая деревня». Там убрали аварийные и упавшие деревья, а также выполнили уборку порубочных остатков. В лесном массиве, который прилегает к Томилинскому кладбищу в Дзержинском, собрали больше десяти мешков листвы и мусора.

В Химках была выполнена инвентаризация кладбищ. Это необходимо для правильного учета и получения данных о заполненности погостов. Проведена оцифровка книг регистрации захоронений и регистрации надмогильных сооружений.