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Новогодние фигуры начнут устанавливать в Липецке с 23 октября

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На следующей неделе в Липецке начнут устанавливать новогодние световые фигуры. Части инсталляций потребовался ремонт.

Работы начнутся 23 октября с Комсомольского пруда. На территории установят снеговиков-музыкантов и карету с лошадьми. Об этом сообщает GOROD48.

Перед установкой специалисты «Липецкгорсвета» провели профилактическое обслуживание объектов. В частности, у инсталляции «Оркестр» потребовалось заменить гирлянду и покрасить основание. Также гирлянды заменили в световых фонтанах «Премиум» и «Морской бриз». На предприятии отметили, что в прошлом сезоне ни одна из фигур не пострадала из-за вандалов.

Монтаж новогодних конструкций должен завершиться до 15 декабря. С их включением нагрузка на сеть практически не увеличится, так как в конструкциях используются энергосберегающие технологии.

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