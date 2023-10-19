Новогодние фигуры начнут устанавливать в Липецке с 23 октября

На следующей неделе в Липецке начнут устанавливать новогодние световые фигуры. Части инсталляций потребовался ремонт.

Работы начнутся 23 октября с Комсомольского пруда. На территории установят снеговиков-музыкантов и карету с лошадьми. Об этом сообщает GOROD48.

Перед установкой специалисты «Липецкгорсвета» провели профилактическое обслуживание объектов. В частности, у инсталляции «Оркестр» потребовалось заменить гирлянду и покрасить основание. Также гирлянды заменили в световых фонтанах «Премиум» и «Морской бриз». На предприятии отметили, что в прошлом сезоне ни одна из фигур не пострадала из-за вандалов.

Монтаж новогодних конструкций должен завершиться до 15 декабря. С их включением нагрузка на сеть практически не увеличится, так как в конструкциях используются энергосберегающие технологии.