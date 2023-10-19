ВС России за сутки отразили 11 атак ВСУ на купянском направлении

Подразделения Западной группировки войск при помощи авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС) в течение суток отразили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что отражены атаки 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синькова, Ивановка и Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла поражение живой силе и технике противника в районе села Невское в ЛНР.

«Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», а также самоходная гаубица «Гвоздика», — говорится в сообщении.

16 октября начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские Су-34 нанесли удары по объектам четырех бригад ВСУ на купянском направлении. В тот же день он рассказал, что за сутки украинская армия лишилась до двух рот личного состава, танка и двух боевых бронированных машин на данном направлении.

15 октября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ в рамках активной обороны улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Улучшение позиций происходит в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях, уточнил глава государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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