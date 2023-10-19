В Газе сообщили о разрушении квартала из-за ударов Израиля в четверг

Квартал города Газы был разрушен из-за авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, погибли 13 человек. Об этом 19 октября заявил гендиректор больниц Газы доктор Мохаммад Закут.

«Целый квартал был <…> уничтожен авиаударами утром, были убиты 13 человек <…> и еще 25 пропали без вести под завалами», — сказал он в эфире CNN.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

На следующий день радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофал заявил, что Палестина выступает за проведение международного расследования обстоятельств обстрела госпиталя.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ непричастна к удару по госпиталю. В армии заявили, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада», однако движение опровергло данное заявление.

Ранее в четверг минздрав Палестины сообщил, что число жертв в результате обострения конфликта с Израилем возросло до 3785 человек. Ранения 12 493 граждан.

Также отмечается, что погибли 44 врача, еще 70 из них получили ранения. Были уничтожены 23 машины скорой помощи.

Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.