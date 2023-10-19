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Нетаньяху назвал целью атак ХАМАС срыв процесса нормализации на Ближнем Востоке

Нетаньяху: цель атаки ХАМАС — срыв процесса нормализации отношений на Ближнем Востоке
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Одной из целей атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль 7 октября был срыв процесса нормализации отношений в Ближневосточном регионе. Об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в разговоре с главой правительства Великобритании Риши Сунаком в ходе его визита в Тель-Авив в четверг, 19 октября.

«Мы находились в одном шаге от расширения круга мира, что стало одной из причин, по которой было предпринято это действие (нападение ХАМАС. — Ред.)», — сказал израильский премьер, чьи слова приводит телеканал Sky News.

Нетаньяху также заявил, что Израиль нуждается в поддержке Великобритании в войне с ХАМАС, которая, по словам израильского премьера, будет долгой.

«Это долгая война, и нам понадобится ваша постоянная поддержка», — сказал он Сунаку, добавив, что это «самый мрачный час как для Израиля, так и для международного сообщества».

Сунак, в свою очередь, пообещал своему израильскому коллеге, что Великобритания поддержит Израиль в этой борьбе.

«Я горжусь, что поддерживаю вашу сторону в трудное для вас время и проявляю солидарность. Мы хотим, чтобы вы победили», — сказал он.

При этом, как отметил телеканал Aljazeera, Сунак не прокомментировал решение Израиля отключить электричество, воду и прекратить поставку продуктов питания в сектор Газа, что многими в мире считается нарушением международного права. Он лишь поприветствовал данное израильскими властями спустя 9 дней после начала блокады, разрешение открыть гуманитарные маршруты в Газу.

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Между тем ранее в четверг, спецборт МЧС России Ил-76 с гуманитарным грузом для жителей Газы на борту вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт египетского города Эль-Ариш, где помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они доставят груз непосредственно в сектор Газа.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,5 тыс. человек и еще 12 тыс. получили ранения, сообщили палестинские медслужбы.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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