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«Магнит» запустит собственный маркетплейс на базе площадки KazanExpress

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Сеть розничных супермаркетов «Магнит» договорилась о покупке 100% акций KazanExpress у AliExpress Россия, чтобы запустить на его базе собственный маркетплейс. Об этом компания сообщила 19 октября на своем сайте.

«Магниту» удалось достигнуть соглашения с предпринимателем Сергеем Еремеевым и основателями KazanExpress Линарой Хуснуллиной и Кевином Хандой. По сообщениям пресс-службы компании, финансирование сделки будет осуществляться из собственных средств. При этом сама покупка должна сначала пройти согласование в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

По прогнозу «Магнита», сделка должна оказать «сильный синергетический эффект» на весь бизнес компании и позволить ритейлеру осуществить рывок в реализации своей стратегии. Вся имеющаяся у KazanExpress инфраструктура перейдет к покупателю. Она включает в себя около 12 тыс. продавцов, платформу, складские помещения, автопарк, интеллектуальную собственность и 500 пунктов выдачи заказов в 120 городах России. После покупки KazanExpress ритейлер переименует его в «Магнит Маркет».

Хоть сумма сделки и не раскрывается, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, чьи слова приводит издание Shopper's, назвал примерную цифру в 10 млрд руб. По данным INFOLine, за 2022 год аудитория маркетплейса в месяц составляла 5 млн человек, при этом сам KazanExpress среди своих конкурентов занимал пятое место по числу заказов.

В пресс-службе «Магнита» выразили уверенность в том, что после покупки маркетплейса у покупателей станет больше возможностей, а у ритейлер появится дополнительный трафик.

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