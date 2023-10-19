Глухари из Ленобласти начали глотать камни перед зимой

Глухари в Ленинградской области начали глотать камни в преддверии зимы. Об этом рассказал биолог Павел Глазков рассказал в своем блоге «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам специалиста, эти камни по-научному называются гастролитами. Они нужны, чтобы размельчать и переваривать основную зимнюю пищу — хвою. При этом глухари глотают только самые крепкие камушки.

«К наступлению холодов в желудке глухаря должно быть около 1 тыс. отборных гастролитов, иначе ему не перезимовать. Их недостаток — одна из основных причин гибели этих птиц зимой», — сказал зоолог, его цитату приводит телеканал «78».

По данным комитета по животному миру Ленобласти, в 47 регионе обитает более 33 тыс. глухарей. Этот вид птиц крайне редко можно встретить в Курортном районе Петербурга. Они занесены в Красную книгу Северной столицы.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 1 октября в Петербурге прошел ежегодный подсчет птиц. Целью акции является мониторинг птиц в период осенней миграции и привлечение внимания широкой общественности к проблемам пернатых.