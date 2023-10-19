Пенсионер погиб в результате наезда иномарки в Удмуртии

В Малопургинском районе Удмуртии в результате наезда легкового автомобиля погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 18 октября на 30-м км автодороги Ижевск – Сарапул. 30-летний водитель Kia Rio сбил 65-летнего мужчину, который, по предварительной информации, шел по проезжей части в попутном направлении, пишет ИА «Сусанин».

В результате наезда пенсионер погиб. В ГИБДД отмечают, что у пешехода имелись признаки алкогольного опьянения. Он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

По факту гибели человека организовано расследование.

Тем же вечером на омской трассе 61-летний водитель Daewoo Nexia насмерть сбил мужчину и женщину, двигавшихся по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, но позже сам обратился в полицию.