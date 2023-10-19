Минздрав Газы заявил о гибели 3785 человек в результате ударов Израиля

Число жертв со стороны Палестины в результате обострения конфликта с Израилем возросло до 3785 человек. Об этот 19 октября сообщило министерство здравоохранения Газы.

«Число жертв израильской агрессии увеличилось до 3785 человек, включая 1524 ребенка, 1000 женщин и 120 пожилых людей. Также ранены 12 493 человек, из них 3983 ребенка и 3300 женщин», — сообщило ведомство в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также отмечается, что погибли 44 врача, еще 70 из них получили ранения. Кроме того, утверждается, что были уничтожены 23 машины скорой помощи.

Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, погибл 471 человек, еще 314 получили ранения.

На следующий день радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Помимо этого, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофал заявил, что Палестина выступает за проведение международного расследования обстоятельств обстрела госпиталя.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ непричастна к удару по госпиталю. В армии заявили, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

18 октября Палестина выступила за проведение международного расследования данного инцидента, в том числе под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). В этот же день президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. Также он выразил надежду, что произошедшее станет сигналом к завершению конфликта.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.