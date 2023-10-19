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Минздрав Газы заявил о гибели 3785 человек в результате ударов Израиля

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Фото: Global Look Press/Firas El_shaer
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Число жертв со стороны Палестины в результате обострения конфликта с Израилем возросло до 3785 человек. Об этот 19 октября сообщило министерство здравоохранения Газы.

«Число жертв израильской агрессии увеличилось до 3785 человек, включая 1524 ребенка, 1000 женщин и 120 пожилых людей. Также ранены 12 493 человек, из них 3983 ребенка и 3300 женщин», — сообщило ведомство в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также отмечается, что погибли 44 врача, еще 70 из них получили ранения. Кроме того, утверждается, что были уничтожены 23 машины скорой помощи.

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Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, погибл 471 человек, еще 314 получили ранения.

На следующий день радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Помимо этого, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофал заявил, что Палестина выступает за проведение международного расследования обстоятельств обстрела госпиталя.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ непричастна к удару по госпиталю. В армии заявили, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

18 октября Палестина выступила за проведение международного расследования данного инцидента, в том числе под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). В этот же день президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. Также он выразил надежду, что произошедшее станет сигналом к завершению конфликта.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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