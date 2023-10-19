Путин поручил развивать институт спортивного арбитража в России

В России институт спортивного арбитража пока слабоват. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 19 октября.

«Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато. И я прошу министерство спорта, администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Так, Путин поручил развить институт спортивного арбитража в стране в независимую структуру, которой все доверяют. Он выразил мнение, что при отсутствии честной конкуренции не будет и развития в этой сфере.

«Давайте подумаем, это должна быть независимая, серьезная структура, которой все доверяют», — заключил российский лидер.

На пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» глава государства также заявил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение туда 70% россиян к 2030 году. Он подчеркнул, что эта структура является одним из главных государственных приоритетов, а также одной из важнейших составляющих национальных целей развития.

Кроме того, Путин поддержал идею о возобновлении спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024-ого Годом спорта.

Еще в августе президент России отметил, что развитию массового физкультурного движения в РФ уделяется приоритетное внимание. По его словам, проведение в регионах страны масштабных мероприятий, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и «Сельские спортивные игры», способствует популяризации спорта и воспитанию новых чемпионов и рекордсменов.