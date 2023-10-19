Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по территории Ливана
Спорт
Путин заявил об открытости России к киберспорту
Общество
Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков
Общество
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Общество
В Новгородской области задержали бывшего вице-мэра Рыбинска
Спорт
Глава ОКР выразил уверенность в снятии санкций с российского спорта к ОИ-2028
Политика
ГД приняла обращение к ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
Политика
Путин подписал закон о штрафах за перевозку немаркированного табака сверх нормы
Мир
ЕС решил провести свой форум в противовес проекту «Один пояс — один путь»
Наука и техника
В Подмосковье отгрузили первый атомный реактор для ледокола «Чукотка»
Спорт
Путин заявил о планах вовлечь 70% россиян в спорт к 2030 году
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рекордный рост объема средств на счетах россиян в банках
Мир
В Швеции пропал без вести футболист «Милана» Робак
Интернет и технологии
Альфа-тест российского игрового движка Nau Engine начнется 1 ноября

Путин поручил развивать институт спортивного арбитража в России

Путин: институт спортивного арбитража в России пока слабоват
0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России институт спортивного арбитража пока слабоват. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 19 октября.

«Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато. И я прошу министерство спорта, администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Так, Путин поручил развить институт спортивного арбитража в стране в независимую структуру, которой все доверяют. Он выразил мнение, что при отсутствии честной конкуренции не будет и развития в этой сфере.

«Давайте подумаем, это должна быть независимая, серьезная структура, которой все доверяют», — заключил российский лидер.

Через Пермь к звездам: что обсудят на форуме «Россия — спортивная держава»
Игры БРИКС и другие международные турниры станут ответом на западные санкции

На пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» глава государства также заявил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение туда 70% россиян к 2030 году. Он подчеркнул, что эта структура является одним из главных государственных приоритетов, а также одной из важнейших составляющих национальных целей развития.

Кроме того, Путин поддержал идею о возобновлении спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024-ого Годом спорта.

Еще в августе президент России отметил, что развитию массового физкультурного движения в РФ уделяется приоритетное внимание. По его словам, проведение в регионах страны масштабных мероприятий, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и «Сельские спортивные игры», способствует популяризации спорта и воспитанию новых чемпионов и рекордсменов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023