Казахстан полностью ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за санкций

Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за западных санкций, сообщило 19 октября издание zakon.kz со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева.

По его словам, под запрет попала продукция и местных, и иностранных производителей. Речь идет о товарах военного назначения, куда попали дроны, запчасти к ним, электроника и чипы.

Ранее в октябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против применения экономических санкций в мировой торговле. По его словам, особое внимание следует уделить устранению торговых барьеров.

В конце сентября казахстанский лидер заявил, что власти республики намерены развивать всестороннее сотрудничество с РФ. Токаев подчеркнул, что Казахстан не является «анти-Россией», и отметил, что он не единожды заявлял о контрпродуктивности санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.