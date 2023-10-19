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Число погибших в ДТП сократилось на 40% за год в Псковской области

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В 2023 году количество погибших в ДТП на дорогах Псковской области сократилось почти на 40%. Информация была озвучена на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

По данным Псковской ленты новостей, положительная динамика связана с дополнительными мерами по профилактике ДТП. В частности, в регионе расширяют сеть комплексов фото- и видеофиксации. К концу 2023 года на дорогах будут работать 122 стационарных и 33 передвижных комплекса. Их устанавливают в местах с большим количеством ДТП.

Глава Псковской области Михаил Ведерников отметил, что точки концентрации аварий сохраняются на федеральных трассах. В частности, речь идет о пешеходных переходах в деревне Русаново Великолукского района, где в сентябре зарегистрировали два ДТП. Об этом пишет Псковское агентство информации. Губернатор призвал обратить особое внимание на подобные участки дорог.

В 2023 году на приведение в порядок пешеходных переходов у образовательных учреждений направили 16,5 млн рублей. На 13 объектах установили импульсные светофоры, на 18 объектах смонтировали искусственные неровности. Кроме того, установлены или обновлены 226 дорожных знаков.

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