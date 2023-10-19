Новое оборудование поставят в больницы Астрахани

Новое оборудование поступит в лечебные учреждения Астрахани в 2024 году. На эти цели из государственного бюджета выделено 93 млн рублей, сообщает в четверг, 19 октября, пресс-служба регионального минздрава.

Процедуру закупки планируется начать уже в этом году. Так, в Александро-Мариинскую областную больницу поставят современный дорогостоящий ангиографический комплекс с возможностью выполнения внутрисосудистой диагностики и лечебных вмешательств на внутримозговых, коронарных артериях и артериях шейного отдела позвоночника.

Еще два новых аппарата для искусственной вентиляции легких закупят для городской клинической больницы им. С.М. Кирова, пишет «Астрахань-24». В Ахтубинскую районную больницу поставят тренажер для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей, используемый для реабилитации пациентов.

Ранее в октябре сообщалось, что для жителей Астрахани и Астраханской области создали телемедицинские чаты. Их можно найти в Telegram. Главные задачи — повысить качество и доступность медицинской помощи для населения.