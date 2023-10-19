В Москве сократилось число представленных на рынке жилья малоэтажных новостроек

На первичном рынке Москвы представлено 147 проектов с малоэтажными корпусами (зданиями высотой до семи этажей). Согласно данным аналитиков компаний Regions Development и «Метриум», с которыми ознакомились «Известия», их доля от всех столичных новостроек и проектов реконструкции равна 35,2%. По сравнению с 2018 годом показатель оказался меньше на 17,8 п.п. В 2018-м было представлено 164 таких проекта (их доля составляла 53% от суммарного предложения на рынке первичной жилой недвижимости).

При этом в настоящее время 1 кв. м объектов в малоэтажных новостройках стоит в среднем 474,6 тыс. рублей — на 11% больше, чем на первичном рынке Москвы в целом. Средняя площадь квартир и апартаментов в таких комплексах составляет 58,6 кв. м.

«Проекты с малоэтажными корпусами становятся редкостью на первичном рынке столицы. Большинство девелоперов создают комплексы, состоящие исключительно из высотных зданий. Подобный подход позволяет повысить маржинальность проектов, однако снижает уровень комфорта и приватности резидентов», — рассказала коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Ранее, 14 сентября, эксперты агентства недвижимости Dolgov PRO сообщили «Известиям», что ожидают роста цен на квартиры в новостройках Московского региона до 8% концу 2023 года. Аналитики считают, что на увеличение стоимости могут повлиять удорожание строительных материалов, а также повышение Центральным банком ключевой ставки.