Мужчина утонул в реке Цна в Тамбовской области

Мужчина погиб в реке Цне в Котовске (Тамбовская область). Тело утонувшего обнаружили спасатели.

Информация о происшествии поступила утром 19 октября. По данным МЧС, мужчина утонул в месте, которое не оборудовано для купания. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Тело погибшего передано полиции. По факту происшествия проводится проверка.

Тем временем в Тамбове началась консервация спасательных постов на пляжах. Каждый объект будет обшит защитой от вандалов и осадков. Кроме того, на зимнее хранение вывезены лежаки, скамейки и оборудование постов.

В Забайкальском крае 17 октября рыбак провалился под лед озера в Улетовском районе. Мужчина 1970 года рождения не смог выбраться из воды и утонул.