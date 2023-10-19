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В Ленинградском зоопарке скончалась верблюдиха Фатима

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Двугорбый верблюд по имени Фатима скончался в возрасте 17 лет в Ленинградском зоопарке. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает пресс-служба учреждения.

Фатима приехала в Санкт-Петербург из Астраханской области, когда ей было всего семь месяцев. Животное страдало множеством хронических заболеваний, которые в последнее время обострились в силу возраста.

Как отмечает ИА FlashNord, рядом с пожилой верблюдихой постоянно находились ветеринары зоопарка.

«Хотим выразить слова благодарности всем сотрудникам зоопарка, которые уделяли Фатиме особое внимание и заботу», — добавили в пресс-службе зоопарка, цитату приводит телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в мае в Ленинградском зоопарке появились на свет два детеныша кошачьих лемуров. Они очень активные, здоровые и любопытные.

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