Сын погибшей в ДТП в 2007 году с родственником Намина сообщил подробности аварии

Сын женщины, которую насмерть сбил ребенок третьей супруги Стаса Намина Роман Микоян, рассказал в беседе с «Известиями» в четверг, 19 октября, рассказал подробности инцидента в 2007 году.

Ранее в этот день сообщалось, что в подмосковной деревне Крюково Микоян убил родного сына Намина и его бывшую тещу. До этого, в январе 2007 года он насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина отделался двумя годами условно.

«Ситуация была, что одна машина остановилась, а вторая, где он ехал, не заметила пешехода. И она [женщина] вышла как-то из-за машины, то есть они оба друг друга не видели», — сказал сын погибшей Марк Цирлин.

Он отметил, что это является уголовным преступлением, но, по его мнению, за произошедшее Микоян мог нести только условное наказание, так как ДТП произошло из-за случайного стечения обстоятельств.

Цирлин уточнил, что, как он помнит, в деле не было информации о том, что сбивший женщину насмерть был в состоянии алкогольного опьянения или под запрещенными веществами.

Как сообщил источник «Известий» о подробностях убийства родственников Намина, Микоян совершил преступление после конфликта с тещей первой жены музыканта из-за продажи дома. В ходе спора мужчина убил пенсионерку, после чего позвонил 30-летнему внуку бабушки, признался ему в содеянном, а когда тот приехал на место происшествия, Роман расправился и с ним. Потом преступник обратился по телефону в полицию и сообщил о произошедшем.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному.

Сам Намин заявил, что его приемный сын Микоян «всегда был отморозком». Он сказал, что тот никогда для него не был родственником, он был «недостойным и низким».

Первая жена Намина Анна Исаева рассказала «Известиям», что Микоян — сын третьей супруги музыканта Галины. По ее словам, убивший родственников всегда был «странным, психически нестабильным мальчиком». Исаева назвала произошедшее кошмарным сном.