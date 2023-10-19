Далеко не все дома Благовещенска подключили к теплу после аварии
В Благовещенске остаются дома, которые по-прежнему не подключили к отоплению после крупной коммунальной аварии. Перечень таких зданий назвали в городской администрации.
Так, теплоснабжение 407-го квартала удалось восстановить в ночь на четверг, 19 октября, но дома по адресам: улица Студенческая, 45/1, 45/3, 47, 45/5, 49 и Воронкова, 12, по-прежнему замерзают.
Выявленный на теплосети дефект специалисты «Амурских коммунальных систем» обещают устранить сегодня, в течение дня, сообщает Амурская служба новостей.
Крупная коммунальная авария оставила накануне без тепла 35 жилых многоквартирных домов, школ, детских садов Благовещенска. От теплоснабжения были отключены более 12 тыс. жителей домов на улицах Институтской, Кантемирова, Воронкова, Студенческой, Василенко.
Проверку по факту случившегося начала прокуратура. Она даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии.
Как напоминает ИА PriamurMedia, в начале октября в Благовещенске уже вводили режим ЧС. Тогда в многоквартирном доме на Нагорной улице из-за порыва тепловых сетей повредились стены и провалился пол в квартире.