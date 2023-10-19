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ЕС решил провести свой форум в противовес проекту «Один пояс — один путь»

Bloomberg: ЕС готовится к собственному саммиту, чтобы составить конкуренцию проекту КНР
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Европейский союз (ЕС) готовит проведение форума «Глобальный портал», который по задумке Европы должен стать конкурентом китайской инициативе «Один пояс — один путь». Мероприятие состоится 25–26 октября в Брюсселе, сообщило агентство Bloomberg в четверг, 19 октября.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, на следующей неделе Европейский союз примет лидеров примерно 20 стран, чтобы усилить свой глобальный инфраструктурный план, направленный на конкуренцию с Китаем в стратегических регионах», — указывается в материале.

Как сообщил агентству высокопоставленный чиновник ЕС, среди глав государств и правительств, которые примут участие в «Глобальном портале», будут главы государств и правительств Бангладеш, Сенегала, Намибии и Молдовы. По его словам возможно также присутствие представителей Египта и Демократической Республики Конго, но оно еще не определено. Также ожидаются высокопоставленные представители крупнейших компаний ЕС, включая Orange, Allianz, Alstom, Danone, Enel, Siemens и Telefonica.

«Глобальный портал» — это план ЕС стоимостью €300 млрд ($322 млрд) «по развитию интеллектуальных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах», сообщается в статье.

Авторы материала отметили, что ЕС хочет укрепить связи с некоторыми странами — участницами форума на фоне растущего влияния Китая или России на Евразийском континенте.

Форум «Один пояс — один путь»: даты, программа, страны-участницы
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III Международный форум «Один пояс — один путь» прошел в Пекине 17–18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. На него собрались представители 130 стран и 30 международных организаций.

18 октября председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в рамках форума, что товарооборот России и Китая продолжает расти: он достиг исторического рекорда и теперь стремится к сумме в $200 млрд.

Тогда же Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Также лидер КНР отметил углубление политического взаимодоверия между странами. Президент России в свою очередь отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. По его мнению, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

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