Верховная рада в I чтении приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине
Верховная рада приняла в I чтении закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Об этом 19 октября сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
За запрет УПЦ проголосовали 267 парламентариев при 226 необходимых голосов, против принятия закона высказались только 15 человек.
Ранее, в июне, депутат Киевского областного совета Роман Титикало сообщил, что совет поддержал проект решения о запрете деятельности канонической УПЦ, и попросил Верховную раду «безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ» в связи с принятым решением.
26 июля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о преследовании Украинской православной церкви заявил, что на Украине уничтожается каноническое православие. По его словам, размах преследований священнослужителей УПЦ, которым стали приписывать преступления против государственной и общественной безопасности, напоминает самые трагические тоталитарные эпизоды мировой истории.
Позже, 12 сентября, министерство культуры Украины объявило, что перенаправило под контроль властей 13 объектов на территории Киево-Печерской лавры, находившихся в ведении канонической УПЦ. До этого, в мае, ведомство сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.
С 2022 года на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.
В январе 2023 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство страны подготовило и внесло в парламент законопроект, позволяющий запретить УПЦ, если власти решат, что она организационно связана с Русской православной церковью.