Авачинский перевал разрешат посещать на авто с шинами низкого давления

На Камчатке разрешат посещать Авачинский перевал на автомобилях с шинами низкого давления. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по туризму, которое провел региональный министр туризма Владимир Русанов.

По его словам, которые приводит ИА KamchatkaMedia, хочется, чтобы туристы могли посещать все локации полуострова. Но важно понимать, что каждый маршрут имеет свои уникальные территориальные особенности.

Так, посещение Авачинского перевала путешественниками на автомобилях повышенной проходимости не должно лишать возможности посещения его лыжниками, сноубордистами и туристами на снегоходах. Последние не раз жаловались на маршрут, разбитый авто с шинами низкого давления. К тому же это создает аварийную опасность.

По этой причине специалисты на совещании в правительстве подняли вопрос создания альтернативного маршрута для таких машин. В ближайшее время будет проведен опрос туристской общественности на предмет необходимости прокладки маршрута.

В конце сентября сообщалось о закрытии на Камчатке маршрута-восхождения на Авачинский вулкан и нескольких горных маршрутов Быстринского парка. Причина — в выпавшем снеге. Снежный покров появился на конусе Авачинского вулкана. Склоны могут быть покрыты льдом и фирном.