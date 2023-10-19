В Швеции пропал без вести футболист «Милана» Робак

Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Эмиль Робак, который выступает на правах аренды за шведский «Норрчепинг», пропал без вести в Швеции. Об этом 19 октября сообщила газета Corriere della Sera.

В публикации говорится, что спортсмена никто не видел на протяжении последних 14 дней. При этом представители шведского клуба и семья футболиста не знают, что с ним произошло, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что Робака не было на тренировках в течение двух недель, однако он не предупреждал об отлучке других членов команды. В данный момент шведские СМИ сообщают о пропаже спортсмена.

Новак провел в нынешнем сезоне чемпионата Швеции три матча. Соглашение «Милана» с «Норрчепингом» об аренде игрока завершается в конце ноября, после чего футболист должен вернуться в Италию.

Ранее, 16 октября, в Испании нашли мертвым 18-летнего игрока молодежного состава футбольного клуба «Кордова» Альваро Прието, который пропал за четыре дня до этого.