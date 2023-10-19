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Названы победители Всероссийского фестиваля RuCode по искусственному интеллекту

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Фото: пресс-служба Всероссийского фестиваля RuCode
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Подведены итоги финала Всероссийского фестиваля RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию, в котором приняли участие около 3 тыс. студентов и школьников. Как сообщили в пресс-службе одного из организаторов — в Центре развития ИТ-образования МФТИ — победили 16 человек и более 50 школьников и студентов из 18 российских регионов стали призерами.

Финал фестиваля прошел в 23 регионах РФ и в городе Бишкек в Киргизии. При этом самая крупная площадка была организована в Екатеринбурге.

Первый день был посвящен искусственному интеллекту, участники посетили научно-популярную конференцию, на которой выступили специалисты крупных российских компаний. Во второй день состоялся заключительный контест по алгоритмическому программированию.

Победителями фестиваля в треке «Искусственный интеллект» в лиге «Обучающиеся» стала команда «ALT+F5» (Кристиан Богдан, ГБОУ г. Москвы «Школа № 2107»), в лиге «Продвинутые» — Иван Савкин, команда mr MISISter (Роман Шинкаренко, Ярослав Романенко, Иван Плешаков), команда MisisOutliers (Полина Минина, Лев Кочян, Даниил Окунев).

Победители в лиге «Начинающие» — команда Pop().Usk (Олег Жолобов, Юрий Коробков, Антон Пузаков, Ильдар Бикмаматов), команда ML reference (Иван Ларин, Роман Трапезников, Георгий Абрамов).

В треке «Алгоритмическое программирование» стали победителями Алексей Шнирельман, Илья Ланкин, Роман Бровко (СГУ имени Н. Г. Чернышевского), Андрей Пархаев, Матвей Бията (ГБОУ «Школа № 179»), Олег Кононов (Бауманская инженерная школа № 1580), Илья Хожаев, Николай Ненашев (Долгопрудный Московский физико-технический институт), Артем Федоров (Московский физико-технический институт), Никита Соколов (НИЯУ МИФИ, Институт интеллектуальных кибернетических систем), Вячеслав Захаров (ОмГУ имени Ф. М. Достоевского), Алексей Марченко (ГБПОУ «Воробьевы горы»), Максим Умнов (ГБОУ «Школа № 2086»), Михаил Обухов (ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова).

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Ранее, 3 сентября, в пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали, что российские школьники удостоились золотых медалей на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. Олимпиада проходит с 28 августа по 4 сентября. Перед участниками стояли задачи решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. Всего было два тура, каждый из которых длился пять часов.

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