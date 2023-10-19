В Пензенской области переиздадут Красную книгу региона

Первый том Красной книги Пензенской области начали готовить к переизданию. Обновленная версия увидит свет в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Первый том содержит информацию о редких грибах, мхах, лишайниках и сосудистых растениях. Его впервые опубликовали в 2002 году и переиздали в 2013-м.

По информации ИА «Пенза-пресс», в книгу добавят 25 видов сосудистых растений, 14 видов грибов, 11 видов лишайников и восемь видов мхов, произрастающих на территории региона.

Красная книга — важный документ, который служит основанием для природоохранной деятельности. В Пензенской области книга состоит из двух томов, второй содержит информацию об обитающих на территории региона редких животных.

Ранее в октябре «Известия» опубликовали фотографии грибов, за сбор которых грозит до девяти лет лишения свободы или штраф в размере 3 млн рублей.