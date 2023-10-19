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Задержанную в Италии супружескую пару россиян вышлют во Францию

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Francesco Bozzo
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Кассационный суд Италии (высшая судебная инстанция страны) принял постановление о выдаче молодой супружеской пары россиян Франции, по запросу которой они были задержаны. Об этом 19 октября сообщил адвокат Ренато Музелла.

«Кассационный суд подтвердил решение [об экстрадиции] первичной инстанции», — цитирует юриста ТАСС.

Во Франции россиян, приехавших в Европу из Санкт-Петербурга, обвиняют в совершении хакерских атак. Изначально апелляционный суд в Италии отклонил запрос об экстрадиции молодой пары в связи с недостаточностью доказательств у следствия. Однако затем члены судейской комиссии сменились, и при повторном направлении материалов из Франции запрос страны был удовлетворен.

Граждане РФ все обвинения в свой адрес отвергли, они также отказались от экстрадиции во Францию, где должны предстать перед судом. Молодые люди заявили, что приехали в Италию на отдых, и подтвердили, что у них поддерживается контакт с сотрудниками Генконсульства РФ в Милане.

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Ранее, 14 апреля, албанский суд отказался экстрадировать в Россию 34-летнего блогера и фотографа Светлану Тимофееву, которую власти страны обвинили в шпионаже. Инстанция отклонила ходатайство российского посольства о возвращении россиянки на родину. Албанская сторона утверждает, что Тимофеева и еще один россиянин, Михаил Зорин, а также гражданин Украины Федор Алпатов были задержаны в августе 2022 года якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Сами задержанные заявили, что они — блогеры, которые фотографируют заброшенные советские базы.

До этого, в ноябре 2022 года, в Аргентине задержали двух россиян по запросу США из-за нарушения авторских прав. США считают, что россияне управляли электронной библиотекой Z-Library, на которой якобы можно было бесплатно скачать защищенные авторским правом книги.

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