Матыцин назвал выходом за рамки решение МОК о приостановке членства ОКР

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации выходит за все мыслимые рамки. Об этом 19 октября заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Последнее решение МОК о приостановке членства ОКР выходит за все мыслимые и немыслимые рамки», — сказал министр на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

По словам Матыцина, ОКР продолжает свое развитие и взаимодействие на международных площадках.

На форуме 19 октября также выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он выразил мнение, что своим решением МОК показал, что больше не является гарантом защиты спортсменов.

«Мы видим: когда в начале октября Олимпийский комитет России принял в свой состав олимпийские советы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, МОК приостановил членство ОКР», — отметил Чернышенко.

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».

В тот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что что подобные «политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта».

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого комитет ввел запрет на участие граждан РФ в феврале прошлого года.

30 сентября 2022 года в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а в начале октября Госдума ратифицировала эти договоры.