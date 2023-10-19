Губернатор Голубев сообщил о сбитой ПВО Ростовской области воздушной цели

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом 19 октября в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Как отмечается, расчеты ПВО уничтожили воздушную цель в 10:10 на подлете к территории региона.

Разрушений и пострадавших нет.

Ранее, 7 сентября, Голубев сообщал, что два украинских беспилотника были сбиты средствами ПВО в Ростове-на-Дону. Он отметил, что вследствие происшествия пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Также было повреждено несколько легковых автомобилей.

Позднее ростовская городская Комиссия по чрезвычайным происшествиям на месте падения беспилотников в Ростове-на-Дону в границах домов по улице Пушкинская, 39, 41 и 42 ввела режим ЧС. Голубев добавил, что после поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты.

Украинские войска начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.