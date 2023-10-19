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Кету и кижуча продают по низким ценам в магазинах Камчатки

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У жителей и гостей Камчатского края появилась возможность купить кету, горбушу и кижуча по низким ценам. Ассортимент рыбной продукции расширился на ярмарке камчатских товаропроизводителей.

Рыбу по социальным ценам реализуют в рамках программы «Доступная рыба от общин коренных малочисленных народов». В ближайшее время на прилавках магазинов появятся дешевые рыбные консервы. Пока рыба поступает в продажу от трех общин.

Проект поддерживают Камчатский выставочно-туристический центр и краевое правительство, рассказал ИА KamchatkaMedia глава региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Андрей Метелица. По его словам, в настоящий момент реализуется новая концепция традиционного рыболовства, которая предполагает выход на производство и продажу конечной рыбной продукции.

Агентство напоминает, что в декабре 2022 года губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время своего послания к органам власти субъекта заявлял о необходимости активизации работы по насыщению внутреннего рынка рыбной продукцией местных производителей.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что в России уже в 2024 году могут запустить продажи рыбы на бирже. Это позволит снизить стоимость продукции и увеличить конкуренцию на рынке, считают власти.

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