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В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ

Экс-разведчик Риттер: российские военные создали три котла для ВСУ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные уничтожают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех котлах в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом 19 октября заявил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер.

«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают», — заявил эксперт в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Согласно его оценке, российские военные перешли в новую фазу ведения СВО и в скором времени освободят территории, которые в настоящее время еще остаются подконтрольными киевскому режиму, добавляет «Газета.Ru».

«Российские военные контролируют поле боя», — констатировал Риттер.

Поставить на понтон: ВФУ пытаются наступать на херсонском направлении
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Днем ранее Риттер предположил, что для президента Украины Владимира Зеленского есть только два исхода: либо он погибнет в стране, либо попытается скрыться за границу. Однако даже при условии успешного побега украинский народ будет ненавидеть Зеленского, поскольку именно президент виновен в огромных потерях в рядах ВСУ.

15 октября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Глава государства уточнил, что улучшение позиций происходит в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях, а также поблагодарил российских военнослужащих за их мужество и героизм. 18 октября он добавил, что контрнаступление ВСУ на херсонском направлении безрезультатно.

В свою очередь, бывший американский дипломат Час Фриман тогда же заявил, что ВСУ уже потеряли две армии, а сейчас теряют третью, пока пытаются прорваться через оборону российских войск. Тем временем Россия находится в разгаре подготовки наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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