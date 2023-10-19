В РФ предлагают ввести систему цифровых паспортов для одежды

В России предложили ввести цифровые паспорта для одежды. Разработчиком проекта выступил Российский экологический оператор, сообщает телеканал «Известия». Паспорта будут оформлять производители и импортеры. При этом дополнительное оборудование при оформлении не понадобится. Мера может улучшить процесс сортировки текстиля и переработки. В паспорте будут указывать состав и место производства, а также структуру тканей и цвет. Таким образом потребитель получит достоверные данные об изделии. Пилотный проект могут начать уже в 2025 году.

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