Мэрия Рязани призвала граждан соблюдать ПДД после аварии с пешеходом

Администрация Рязани попросила водителей и пешеходов сохранять внимательность на дорогах после гибели пешехода в результате ДТП. В городе выросла аварийность.

Авария произошла 18 октября на улице Станкозаводской. По данным 62INFO.ru, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на 79-летнего местного жителя. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Власти призывают граждан соблюдать правила дорожного движения. РИА «7 новостей» уточняет, что с начала 2023 года на дорогах Рязани погибли 17 человек, травмы получили больше 700 человек. Количество ДТП увеличилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В Саратовской области грузовик сбил пешехода на трассе Нижний Новгород – Саратов. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте.