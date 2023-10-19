Эксперты составили типичный портрет водителя в Самаре

Сервис городских поездок Drivee составил портрет водителя из зарегистрированных в приложении в Самаре. Эксперты проанализировали средний возраст пользователей, популярные имена и предпочтения по маркам автомобилей.

Выяснилось, что к сервису подключены 96% мужчин и всего 4% женщин. Как отмечает НИА «Самара», это один из самых низких показателей в сравнении с данными по всей России. В среднем число женщин-водителей по стране составляет 7%.

Средний возраст пользователей — 36 лет. Самыми популярными именами у мужчин-автомобилистов стали Александр, Сергей, Алексей, среди женщин — Елена, Юлия, Анастасия. Наиболее редкими стали водители с именами Семен, Герман, Владлен, Диана, Яна и Злата.

В плане автомобилей большинство самарских водителей предпочитают отечественную LADA Granta. В целом по России наиболее популярной маркой машины оказался южнокорейский Hyundai Solaris.

Ранее в октябре автоэксперт перечислил самые популярные китайские шины на российском рынке. Среди наиболее востребованных брендов — Viatti, Sailun, Triangle, Hifly.