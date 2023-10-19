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Новое исследовательское судно ВМФ России напугало Финляндию

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Фото: ПСЗ «Янтарь»
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Первый рейс нового исследовательского судна Военно-морского флота РФ «Евгений Горигледжан» напугал Финляндию и соседние страны, написала 19 октября финская газета Ilta-Sanomat.

В публикации приводятся данные консалтинговой компании Droxford Maritime, которая 16 октября сообщила, что судно покинуло воды Балтийского моря. Аналитики компании сделали вывод, что далее оно может отправиться в Северную Атлантику.

Они также указали, что перед уходом из Балтийского моря судно прошло через пролив Фемарн-Бельт между северной Германией и датским островом Лолланд, где ведется строительство 18-километрового подземного тоннеля между Германией и Данией. При этом в связи с недавним повреждением на газопроводе Balticconnector за проходом корабля наблюдал немецкий катер охраны.

В ответ на это исследователь Норвежской академии обороны Ина Хольст-Педерсен Квам заявила, что оснащенное «нераскрытым оборудованием для ведения боевых действий на морском дне» судно «не теряет времени даром».

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Ранее, 8 октября, газопровод Balticconnector был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

17 октября Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что в расследовании повреждения Balticconnector фигурирует в том числе российское судно.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления о причастности России к повреждению газопровода Balticconnector чушью собачьей. Он отметил, что даже не знал о существовании этого трубопровода, поскольку он очень маленький по объему.

Передача исследовательского судна проекта 02670 «Евгений Горигледжан» в состав ВМФ состоялась 30 августа на заводе «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Оно получило название в честь советского и российского судостроителя, конструктора подводных лодок Евгения Горигледжана.

Корабль предназначен для проведения подводных технических работ, экологического мониторинга, а также поиска и спасения на море. Его водоизмещение — 4 тыс. т, длина — 81 м, ширина — 16 м. В автономном режиме «Евгений Горигледжан» может функционировать 30 суток. Экипаж — 32 человека и 25 членов экспедиции.

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