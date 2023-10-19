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Сосед семьи Стаса Намина рассказал об убившем своих родственников Романе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сосед семьи рок-музыканта и основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина в беседе с «Известиями» в четверг, 19 октября, рассказал о Романе, который убил родственников исполнителя.

По словам соседа, преступник вел себя обычно. На вопрос съемочной группы о том, употреблял ли Роман запрещенные вещества, он ответил, что не знает. По его словам, между соседями отношения были в рамках «здравствуйте — до свидания».

Мужчина отметил, что на 83-летие бабушки Прасковьи собралась почти вся семья, кроме Романа.

Тела пенсионерки и ее внука обнаружили в их доме в подмосковной деревне Крюково с множественными ножевыми ранениями. Сообщалось, что подозреваемый в совершении преступления родственник оперативно был задержан. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды.

Сын и теща основателя «Парка Горького» Стаса Намина убиты в Подмосковье. Главное

По информации источника «Известий», между родственниками возник спор из-за продажи дома. В ходе конфликта внук убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату, признался в содеянном, а когда тот приехал на место происшествия, Роман расправился и с ним. Потом преступник позвонил в полицию и сообщил о содеянном.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному.

Родственники Намина стали не первыми, кого убил Роман. В январе 2007 года он насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина отделался двумя годами условно.

Сам Намин заявил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Он сказал, что Роман никогда для него не был родственником, он был «недостойным и низким».

В свою очередь, первая жена Намина Анна Исаева рассказала «Известиям», что Роман сын третьей супруги музыканты Галины. По ее словам, убивший родственников всегда был «странным, психически нестабильным мальчиком». Исаева назвала произошедшее кошмарным сном.

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