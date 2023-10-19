В Ульяновской области заподозрили бешенство у мертвой лисы

Труп лисы обнаружили неподалеку от автовокзала в Барышском районе Ульяновской области. У дикого животного подозревают наличие бешенства, сообщает ulpravda.ru в четверг, 19 октября.

В настоящий момент ветеринары приступили к проверке местности, чтобы избежать опасного заболевания и его распространения. Специалисты информируют жителей Барышского района о возможном заражении бешенством других животных, в том числе и домашних.

Ранее врач рассказала об опасности заразиться тяжелыми заболеваниями при укусе белки. Это не только бешенство, но также лептоспироз и туляремия.